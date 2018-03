Fattore Ozil: in 189 partite con l'Arsenal ha partecipato a 100 gol

© foto di Imago/Image Sport

Fattore Mesut Ozil. Decisivo anche stasera contro il Milan, il tedesco è sempre il deus ex machina del gioco dell'Arsenal. Come evidenziato da Opta, il suo apporto (oggi due assist) è impressionato: su 189 partite coi Gunners ha partecipato attivamente a 100 gol (37 volte ha segnato, in 63 occasioni ha fornito un assist per un compagno).