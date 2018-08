Fenerbahce, Kameni verso il ritorno in Francia: c'è l'Auxerre

© foto di J.M.Colomo

Ritorno in Francia in vista per Carlos Kameni, 34enne portiere camerunese trasferitosi un anno fa in Turchia per difendere i pali del Fenerbahce. L'ex Saint-Étienne, Malaga ed Espanyol sarebbe a un passo dall'Auxerre, club della seconda divisione transalpina che segue anche lo svincolato Cedric Carrasso (36) come alternativa al classe '84.