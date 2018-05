Ferguson fuori dalla terapia intensiva: il comunicato del Manchester

Sir Alex Ferguson migliora. Dopo essersi svegliato dal coma, l'ex tecnico del Manchester United è infatti stato uscito dalla terapia intensiva, pur ovviamente dovendo continuare a essere monitorato con attenzione. Lo ha comunicato il club di Old Trafford via Twitter.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.

His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7

— Manchester United (@ManUtd) 9 maggio 2018