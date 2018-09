FIFA, a Salah il premio Puskas come miglior gol della stagione

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

La Stampa: "Ronaldo non tradisce e il Frosinone si arrende"

Leggo-Milano: "Higuain non basta, l'Atalanta rimonta"

Il Tempo: "Roma in crisi, affonda a Bologna"

Il Corriere di Torino in prima pagina: "Juve sul filo, furia del Toro"

Il Mattino: "Napoli, svolta made in Italy: annientato il Torino"

Leggo-Roma: Mai così giù e Di Francesco: "Non so più che fare"

L'Arena: "Bentegodi amaro, nuova sconfitta per il Chievo"

La Gazzetta dello Sport e il pareggio del Milan: "Higuain non basta"

Congratulations, 🇪🇬 @MoSalah 💪 The Egyptian wins the FIFA #Puskás Award 2018 💥 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/4r0kQojnH5

L'ex Roma, oggi al Liverpool, Mohamed Salah vince il premio Puskas per il miglior gol della passata stagione. La rete in questione è stata segnata contro l'Everton.

