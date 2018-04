Finale FA Cup, sarà Conte vs Mourinho. L'ex Juve per ora vince 3-2

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria del Manchester United col Tottenham, ieri il Chelsea ha battuto il Southampton nella seconda semifinale di FA Cup. La finale di Wembley, in programma il prossimo 19 maggio, vedrà dunque affrontarsi nuovamente José Mourinho e Antonio Conte, un duello sul campo e non solo che quest'anno molto ha fatto discutere. Per ora i precedenti in terra inglese sono a favore del tecnico italiano, che ha battuto l'ex Inter per tre volte (due in Premier e una proprio in FA Cup) e rimediato invece due sconfitte (entrambe in Premier). Per Conte l'occasione migliore per dire addio al Chelsea, per Mourinho una bella rivincita e la caccia al suo 26° titolo da allenatore: lo spettacolo, insomma, pare assicurato.

Questi tutti gli scontri tra Conte e lo "Special One" in Inghilterra nelle ultime due stagioni:

2016-2017

Chelsea-Manchester United 4-0 23 ottobre 2016 Premier

Chelsea-Manchester United 1-0 13 marzo 2017 FA Cup

Manchester United-Chelsea 2-0 16 aprile 2017 Premier

2017-2018

Chelsea-Manchester United 1-0 5 novembre 2017 Premier

Manchester United-Chelsea 2-1 25 febbraio 2018 Premier