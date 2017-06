Fortune: "Ronaldinho fu vicino allo United, ma cambiò idea per la pioggia"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore del Manchester United Quinton Fortune ha svelato un interessante retroscena di mercato su Ronaldinho al canale ufficiale dei Red Devils: "Ronaldinho venne a Manchester per firmare con lo United, ma quel giorno pioveva e si notò fin dal primo momento che la città non gli piaceva. Magari, se fosse venuto un altro giorno, la sua carriera sarebbe proseguita a Manchester. Invece finì per andare al Barcellona e lo United prese Cristiano Ronaldo".