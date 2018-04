Francia, Benzema: "Non canto La Marsigliese perché invita alla guerra"

© foto di Imago/Image Sport

Non solo Real Madrid, l'attaccante francese Karim Benzema ha parlato anche del suo travagliato rapporto con la Nazionale nell'intervista concessa a Vanity Fair: "Ho 30 anni e due figli. A Madrid sono tranquillo. Se la Nazionale ha bisogno di me, sa bene dove trovarmi. Perché non canto La Marsigliese? Se ascoltiamo bene, il testo de La Marsigliese invita alla guerra. E a me questo non piace affatto".