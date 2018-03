Francia-Colombia 2-3, L'Equipe critica: "Discutibili"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Discutibili". Il riferimento è alla sconfitta subita dalla Francia per 3-2 dopo essere passata in vantaggio per 2-0. Il quotidiano parla di una squadra ancora fragile. La prossima amichevole sarà contro la Russia, che ha perso nettamente per 3-0 contro il Brasile.