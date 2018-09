Francia, Deschamps difende Pogba: "Non è egoista né individualista"

© foto di Imago/Image Sport

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato oggi in conferenza stampa, soffermandosi anche sul momento vissuto da Paul Pogba: “Credo che il resto del mondo e sicuramente la Francia abbia un immagine di Pogba che non riflette davvero chi lui è. È in Nazionale del 2013 e ha sempre pensato al collettivo. C’è questa idea che lui sia un individualista e che pensi solo a se stesso, ma non è assolutamente questo il caso. Credo che questa sia una cosa che necessita di essere detta. Ha una grande leadership ed è diventato una sorta di portavoce per la squadra”.