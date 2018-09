Francia, Deschamps: "Matuidi in quel ruolo può fare molto bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sfida contro la Germania, Didier Deschamps ha riproposto Matuidi nel 4-2-3-1 come esterno. Un ruolo che il centrocampista della Juventus ha già ricoperto durante il Mondiale e alla vigilia della sfida contro l'Olanda il ct della Francia ha detto: "Anche lui è stato importante in modo offensivo, può esserlo ancora di più. Dovreste guardare le partite della Coppa del Mondo, non è l'ultimo passaggio ma il penultimo passaggio, porta equilibrio alla squadra. Abbiamo avuto molto successo in questo modo. Blaise ci ha portato molto, dalla fase difensiva alla fase offensiva e anche dalla fase difensiva alla fase offensiva".