Francia e la maledizione europea. I padri delle coppe con 2 titoli in 63 anni

Il dato è sorprendente: la Francia, paese nel quale si gioca uno dei cinque campionati più importanti al mondo, non vince un titolo europeo da 22 anni. E non che prima avesse fatto incetta: una coppa dei Campioni con l'Olympique Marsiglia nel 1993, una Coppa delle Coppe col Paris Saint-Germain nel 1996. Fine. Prima e dopo solo tanta delusione.

E dire che la nascita delle coppe europee la si deve proprio alla Francia, per la precisione al quotidiano L'Equipe con il direttore dell'epoca, Gabriel Henot, che pose i primi dubbi sulla supremazia delle squadre inglesi.

E proprio francese è la prima finalista della Coppa dei Campioni: il Reims che si deve però arrendere al grande Real Madrid di Alfredo Di Stefano e Francisco Gento. Ci hanno riprovato poi lo stesso Reims, il Marsiglia (sconfitto a Bari dallo Stella Rossa nel 1991) e il sorprendente Monaco del 2003-04.

Anche le altre competizioni sono state ben poco soddisfacenti: due finali di Coppa delle Coppe perse (Monaco nel 1992 e Paris Saint-Germain nel 1997) e una sola vinta, appunto quella del PSG nel 1996 contro il Rapid Vienna.

Peggio di tutte la Coppa UEFA/Europa League con zero vittorie e cinque finali perse, tre delle quali dell'Olympique Marsiglia. Le altre due appartengono al Bastia nel 1978 e il Bordeaux con Zinedine Zidane in campo nel 1995.

Impietoso il confronto con gli altri campionati top nelle competizioni UEFA, escludendo l'Intertoto:

SPAGNA 49

ITALIA 37

INGHILTERRA 35

GERMANIA 18

FRANCIA 2

Preoccupa, però, come il calcio transalpino sia dietro anche all'Olanda (13 titoli), Portogallo (8), Belgio (7), Scozia (4), Unione Sovietica (4) e Russia (3) ed è al pari di realtà come Romania, Svezia e Turchia.