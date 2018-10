© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con Francia-Germania che si giocherà questa sera, partita valida per la Nations League con i tedeschi che rischiano la retrocessione in Serie B: "Amici ma non troppo". Le Nazionali che hanno vinto gli ultimi due Mondiali si sfidano con Mbappé e compagni che potrebbero accelerare la fine di un ciclo vincete come quello della Germania già messa in cattiva luce nell'ultima Coppa del Mondo.