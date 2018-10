Francia, Giroud: "Non voglio lasciare la Nazionale, ma parlerò con il CT"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da L'Equipe, Olivier Giroud fa il punto sul suo futuro con la maglia della Nazionale francese: "Ci sono tanti compagni di squadra al Chelsea che mi hanno chiesto perché abbia deciso di non lasciare la Francia, a 32 anni e dopo aver vinto il Mondiale. Ma sarebbe troppo facile andarsene ora. Mi sento ancora bene e posso dare tanto alla squadra. Se l'allenatore lo vorrà, sarò a disposizione. Ovviamente so di essere più vicino alla fine di quest'avventura e c''è il rischio che i più giovani mi accompagnino alla porta. In ogni caso ne parlerò con Deschamps".