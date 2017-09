Francia, Griezmann: "Il Lussemburgo mi ha ricordato il mio Atletico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antoine Griezmann ha parlato a Canal Plus dopo il pareggio per 0 a 0 contro il Lussemburgo: "Non abbiamo scuse, abbiamo giocato contro 11 guerrieri. Per me è stato pure bello da vedere, perché mi ha ricordato un po' l'Atletico Madrid, mi piace quel modo di giocare".