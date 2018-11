Francia, Lloris dopo il KO: "Che delusione. Non siamo stati all'altezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato dopo il 2-0 subito contro l'Olanda: "Sapevamo di affrontare una squadra forte ma non siamo stati all'altezza della situazione. E' stata una delusione. Ora non abbiamo più il destino nelle nostre mani per il passaggio alle Final Four. Ho fatto più parate del solito e siamo riusciti a mantenere per un po' un solo gol di scarto, ma in avanti non c'era movimento e quando crei poche opportunità, è difficile rimettere in piedi una partita".