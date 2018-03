Francia, Lloris su Pogba: "Uno dei migliori al mondo quando è al 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Francia non che portiere del Tottenham Hugo Lloris, ha parlato in conferenza stampa di Paul Pogba: "La sua stagione è stata più complicata rispetto ad altre, ma l'infortunio spiega la difficoltà nella continuità di rendimento. Non deve dimostrare niente, perché lo ha già fatto sia col Manchester che con la Nazionale. E' uno dei migliori giocatori del mondo quando è al 100% e adesso è anche più mnaturo rispetto al passato".