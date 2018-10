Francia, Mbappé guarda a Tokyo 2020: "Mi piacerebbe esserci"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il grande Mondiale disputato con la Francia, trascinata alla vittoria finale in Russia, Kilyan Mbappé ha ben chiari gli obiettivi per il futuro: "Con la Nazionale mi resta ancora da vincere un Europeo. Ma vorrei anche disputare i Giochi Olimpici. E poi, con il Paris Saint-Germain, tutti sanno quello che ci manca", ha dichiarato a RMC Sport. Per arrivare all'Olimpiade di Tokyo, la rappresentativa Under-21 dei transalpini deve raggiungere almeno la semifinale del prossimo Europeo di categoria, che si giocherà in Italia e San Marino nel 2019.