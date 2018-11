Francia, out Pogba e Martial. Convocati Sissoko e Plea

© foto di Federico Gaetano

Anthony Martial e Paul Pogba non saranno a disposizione di Didier Deschamps per le sfide contro Olanda e Uruguay. Al posto dei due giocatori del Manchester United, il CT campione del Mondo aveva convocato Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham, e Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, ma quest'ultimo ha dovuto rinunciare a sua volta. Così, è arrivata la chiamata per Alassane Plea, giocatore del Borussia Mönchengladbach. Nel pomeriggio è arrivata anche la rinuncia del terzino del Manchester City, Benjamin Mendy, che sarà sostituito da Ferland Mendy del Lione.

.@paulpogba (cuisse) et @AnthonyMartial (adducteurs) ont été reçus par le Docteur Franck Le Gall ce midi. Ils sont remplacés par @LacazetteAlex et @MoussaSissoko pic.twitter.com/OE5dE4SxuG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 12 novembre 2018

.@LacazetteAlex, ne pourra pas répondre à sa convocation. Cette décision a été prise à l’issue d’un échange entre le Docteur Franck Le Gall et ses homologues d’Arsenal. Didier Deschamps a donc décidé de faire appel à @alassane_plea (25 ans, Borussia Mönchengladbach). pic.twitter.com/lBLDnZMR2F — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 12 novembre 2018