Francia, per L'Equipe sono tre i bleus in lizza per il Pallone d'Oro

"Votate il bleu" titola L'Equipe oggi in edicola, in riferimento al prossimo Pallone d'Oro: "Antoine Griezmann, Raphael Varane o Kylian Mbappé sperano di succedere a Cristiano Ronaldo nel palmarès del Pallone d'Oro" si legge in prima pagina. I tre giocatori sono stati protagonisti dell'ultimo Mondiale vinto dalla Francia, con Varane che può vantare anche una Champions League vinta e Griezmann una Europa League segnando peraltro una doppietta in finale.