Francia, pres. Federcalcio: "Per Benzema il discorso Nazionale è chiuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il discorso Nazionale per Karim Benzema è da considerarsi chiuso. E' quanto ha chiarito Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, in un'intervista a Ouest-France, chiudendo di fatto in maniera definitiva le porte ad un ritorno dell'attaccante. Il giocatore del Real Madrid da tre anni non viene convocato con la Francia in seguito allo scandalo del presunto ricatto a luci rosse ai danni del connazionale Valbuena. "Non ho nulla contro Karim, si è sempre comportato bene in Nazionale - ha spiegato il numero uno del calcio transalpino - ma penso che sia finita per lui anche per un discorso riguardante lo stato di forma". Le Graet - riporta SportMediaset - ha aggiunto che anche la durata del caso giudiziario del sextape è stata determinante. "Sono passati tre o quattro anni. Doveva essere giudicato in modo molto più veloce".