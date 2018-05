Francoforte, Kovac: "Contento del titolo ma triste perché devo andare via"

© foto di Image Sport

Dopo la vittoria della DFB-Pokal contro il Bayern Monaco, suo prossimo club, Niko Kovac si è detto contento di aver chiuso con un trofeo al Francoforte: "Lo abbiamo sognato tutti prima della partita, sono contento per il club, i tifosi e il mio grande staff. Questo è ciò che contraddistingue questa squadra. L'anno scorso abbiamo fallito, quest'anno ce l'abbiamo fatta, il nostro trionfo non è stato immeritato, sono contento del titolo ma anche triste che me ne vado".