Fulham, il presidente accoglie Ranieri: "La sua impresa leggendaria"

© foto di Imago/Image Sport

Il presidente del Fulham, Shahid Khan, ha commentato tramite il sito ufficiale del club la nomina di Claudio Ranieri come nuovo allenatore: "Cambiare tanto per cambiare, senza avere una valida alternativa, non sarebbe stata la scelta opportuno. Aver avuto la risposta positiva da parte di Ranieri, in questo senso, non solo è stato confortante ma soprattutto essenziale. Con Claudio correremo meno rischi, conosce la Premier, ed è quello che serve al Fulham in questo momento. La sua impresa col Leicester è leggendaria, la sua esperienza è evidente e riconosciuta da tutti. Al Fulham è arrivato uno straordinario uomo di calcio".