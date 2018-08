Fulham, Mitrovic: "Tanti nuovi giocatori, daremo il meglio per salvarci"

© foto di Image Sport

Tre gol nelle prime tre giornate di Premier League per Aleksandr Mitrovic che non poteva iniziare meglio il suo campionato. L'attaccante serbo ha aiutato il Fulham rifilando una doppietta al Burnley e dopo la gara ha detto: "E 'stata una partita difficile, il Burnley ha giocato molto duro, ci sono stati molti gol ma mi sono piaciuti i tre punti. Ogni gol bello, è una grande emozione ma la cosa più importante è che prendiamo i tre punti e regaliamo ai tifosi una buona giornata. Abbiamo così tanti nuovi giocatori, sono venuti da diversi campionati e alcuni non parlano inglese, ma questo è il campionato migliore, vogliamo stare al meglio e lavoreremo sodo per farlo. Qualsiasi cosa facciamo, ci atteniamo al nostro sistema e questo ci darà più fiducia per rimanere in questo campionato".