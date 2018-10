Fulham, Ranieri possibile sostituto del pericolante Jokanovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In caso di addio a Slaviša Jokanović, il Fulham è pronto a investire su un tecnico di grande esperienza e che in Italia conosciamo benissimo: Claudio Ranieri è in pole per diventare il tecnico della formazione londinese. Tornerebbe in Premier League dopo un anno e mezzo circa dall'addio al Leicester City, con cui si era laureato Campione d'Inghilterra l'anno prima.