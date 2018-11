Furia di Neymar con Kuipers: "Mi ha detto cose irripetibili, va punito"

Neymar si scaglia contro Bjorn Kuipers. Il direttore di gara della sfida contro il Napoli 'mi ha detto qualcosa che non credo abbia', si è lamentato il brasiliano del PSG che auspica adesso una 'punizione' per il fischietto di ieri. I due sono venuti a confronto anche in occasione del 2-0 contro la Costa Rica del Brasile al Mondiale. "Mi ha mancato di rispetto: ci viene chiesto verso gli arbitri e dovrebbe essere lo stesso", ha chiuso furioso il brasiliano.