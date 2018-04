Futuro Wenger, non solo PSG. Ci pensano Everton e Monaco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa mattina L'Equipe parla di Arsene Wenger come possibile prossimo tecnico del PSG. Per il Daily Telegraph però le squadre sul tecnico francese che ha detto addio all'Arsenal dopo 22 anni sono Monaco ed Everton. Entrambe stanno studiando la strada migliore per convincere l'allenatore.