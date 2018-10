Galatasaray, Gumus: "La Champions un sogno. Terim un maestro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La punta del Galatasaray, Sinan Gumus, ha presentato la gara di domani contro lo Schalke 04 in Champions League in conferenza stampa. "Ognuno vuole giocare in Champions, il mondo ti guarda e non vedo l'ora di farlo. Con Terim sono cresciuto, giocherò dove vorrà: è un maestro e spero di lavorare a lungo per lui e con lui".