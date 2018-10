Galatasaray, intervento al torace riuscito per Nagatomo: "Lavorerò sodo"

Fonte: FcInterNews.it

L'ex terzino dell'Inter Yuto Nagatomo è stato operato al torace dopo l'infortunio in Champions League patito durante il match del Galatasaray contro lo Schalke 04: "Intervento chirurgico di toracoscopia a mezzogiorno, perfettamente riuscito. Il giocatore che si trova in buone condizioni dopo l'operazione, sarà dimesso come secondo programma tra 3-4 giorni" ha scritto il Galatasaray su Twitter. L'ex Inter ottimista: "Ho completato con successo il mio intervento chirurgico ai polmoni, lavorerò sodo per essere in grado di tornare al massimo".