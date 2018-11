Galatasaray, Nagatomo: "Ho rischiato la vita dopo la sfida con lo Schalke"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Galatasaray, Yuto Nagatomo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca: "Dopo la partita contro lo Schalke il medico mi ha detto di andare immediatamente in ospedale. In caso contrario avrei rischiato la mia vita (gli è stato diagnosticato un pneumatorace, ndr). Ora sono in buone condizioni". Il giapponese è stato operato ai polmoni a seguito di un colpo al petto subito nel corso della partita contro i tedeschi.