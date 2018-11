Galatasaray, per Terim una coreografia da imperatore

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel derby di Istanbul fra Galatasaray e Fenerbahçe, andato ieri sera in scena all'Ali Sami Yen e finito 2-2 con mega rissa finale, c'è stato spazio anche per una grande coreografia da parte dei tifosi giallorossi dedicata non solo al club, ma anche all'uomo simbolo del Gala: l'allenatore Fatih Terim (oltre 400 presenze da giocatore, e ben quattro esperienze sulla panchina giallorossa intervallate dalle esperienze in Italia e con la nazionale turca). Una coreografia da imperatore, come il soprannome dello stesso Terim.