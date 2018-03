Game, set, match. La Spagna travolge l'Argentina: finisce 6-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamorosa vittoria della Spagna, che rifila 6 reti all'Argentina. Le Furie Rosse travolgono la Seleccion, trascinate da uno straordinario Isco, autore di una tripletta. Di Diego Costa, Thiago Alcantara e Iago Aspas le altre reti spagnole, di Otamendi il gol della bandiera dell'Argentina. Higuain è stato sostituito nella ripresa da Lautaro Martinez, 90 minuti in campo per Biglia. Panchina per Perotti, Fazio e Reina.