Germania, Draxler salta anche l'Olanda. Reus torna a disposizione

Assente nella sfida contro la Russia a causa di una contusione al piede, Marco Reus è tornato ad allenarsi con la Germania. Il giocatore del Borussia Dortmund ha preso parte alla seduta di oggi e dovrebbe essere a disposizione di Joachim Loew per la sfida contro l'Olanda in programma lunedì alle 20.45. Draxler invece dopo aver saltato la gara contro i russi per motivi familiari, non ha fatto ritorno in nazionale e salterà anche la gara contro gli olandesi.