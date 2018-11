Germania, Loew: "Nazionale con tanti giovani. Servirà pazienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Germania Joachim Loew ha parlato in conferenza stampa in vista delle sfide contro Russia e Olanda: "Sarebbe bello chiudere l'anno con due vittorie, ci farebbero bene. Ultimamente abbiamo giocato un calcio brutto e raccolto troppe delusioni. Ci servirà tempo, abbiamo tanti giovani come Werner, Sane, Brandt o Kimmich. Loro sono bravi, ma devono essere lasciati liberi di maturare. Per questo chiedo pazienza".