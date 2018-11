Germania, Loew: "Preso uno schiaffo dopo dieci anni al top, avanti"

© foto di Imago/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Olanda, il commissario tecnico della Germania Joachim Loew ha detto: "Negli ultimi dieci anni siamo stati la nazione più consistente al più alto livello. Ora abbiamo appena preso un vero schiaffo. Ma la vita va avanti. Dopo otto, nove o dieci anni in cui siamo sempre stati nei primi due, tre o quattro del mondo, trovo normale che ci può essere un anno in cui non funziona nulla".