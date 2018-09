Germania, Low: "Cambiare nostra filosofia sarebbe una stupidaggine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Germania Joachim Low ha parlato in vista della sfida contro i campioni della Francia: "Non capita tutti i giorni di giocare contro i campioni del mondo. Nelle prossime partite dovremo dimostrare la nostra voglia e sono certo che lo faremo, possiamo giocarcela con la Francia. Cambio di filosofia dopo il flop Mondiale? No, sarebbe una completa stupidaggine".