Joachim Löw, commissario tecnico della Germania, dopo il k.o. rimediato in Francia e conseguentemente l'incubo retrocessione che diventa sempre più realta, è intervenuto in conferenza stampa: "Ce la siamo giocata alla pari con la squadra campione del mondo in carica. Noi abbiamo fatto molto bene, non meritavamo di perdere. Il nostro unico errore è stato quello di non aver chiuso la partita nel primo tempo. L'unica cosa che mi delude stasera è il risultato".