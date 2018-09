Germania, Low: "Mondiali? Abbiamo tratto spunti positivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente al premio 'The Best FIFA 2018' il ct della Germania Joachim Löw è tornato a parlare della clamorosa eliminazione nell'ultimo Mondiale ai microfoni dei cronisti presenti: "Ovviamente abbiamo analizzato tutti insieme il Mondiale e abbiamo tratto spunti positivi. La nostra filosofia ha avuto successo in passato, quindi non tutto è andato male, ma siamo sicuri che saremo migliori in futuro".