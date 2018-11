Germania, Low: "Rischio retrocessione? Il nostro obiettivo è l'Europeo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia per Joachim Low, ct della Germania. In vista dell'amichevole di domani contro la Russia il tecnico ha dichiarato: "La Russia è ad un livello simile a quello che aveva nel 2008. Disciplinata tatticamente, ma molto aggressiva in difesa e pericolosa in contropiede. L'influenza di Cherchesov sulla squadra è chiara. La possibile retrocessione in Serie B nella Nations League? Se avverrà la dovremo accettare. La nostra attenzione rimane però sulle qualificazioni ad EURO 2020. Gnabry? E' cresciuto e spero possa rimanere in forma. Se continua così potrà diventare un giocatore importante per la Nazionale. Reus? Domani non sarà disponibile"