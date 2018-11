Germania, Low sulla retrocessione: "E' doloroso ma va accettato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joachim Loew, ct della Germania, ha parlato dopo la retrocessione in League B della Nations League in seguito alla sconfitta della Francia per 2-0 contro l'Olanda: "E' un risultato ovviamente doloroso per noi - ha dichiarato - ma dobbiamo accettarlo. Il nostro sguardo rimane fisso sull'obiettivo Euro2020, vogliamo qualificarci e arrivare alla competizione con una squadra forte. Continueremo a dare spazio ai nostri giovani e a integrarli con chi è in Nazionale da più anni".