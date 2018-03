Germania, Mondiale lontano per Younes. Bierhoff: "Ha avuto problemi"

"Amin è un buon giocatore, ma, naturalmente, ha avuto qualche problema ultimamente. Non è un tema attuale ora". Parole di Oliver Bierhoff, team manager della Germania, alla Bild. Il quotidiano tedesco riferisce che le opportunità di partecipare al Mondiale, per il calciatore dell'Ajax, non sono tantissime. Il riferimento di Bierhoff è agli infortuni ma anche al caso aperto con il Napoli. Il calciatore, dopo essersi accordato con gli azzurri e aver fatto dietrofront, nelle scorse ore ha dichiarato di non aver firmato alcun contratto con il Napoli.