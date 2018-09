Germania, non c'è pace per Özil: la sua ex scuola cancella la sua visita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non trova pace Mesut Özil dopo la famosa foto con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, che ha creato imbarazzi in Germania e portato anche il trequartista a lasciare la selezione, sbattendo la porta. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la scuola dove l'attuale giocatore dell'Arsenal si è formato e dove ha investito 55mila euro, ha cancellato una sua visita per timore di ritorsioni da parte di gruppi di estrema destra. Situazione non migliore per Ilkay Gündoğan, anch'egli tedesco di origini turche immortalato in estate con Erdogan. Sempre il quotidiano inglese rivela come un parente del centrocampista abbia incontrato un ex membro del parlamento tedesco in ristorante, il quale gli ha augurato che. "La situazione nei cuoi confronti peggiori".