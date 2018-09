Dal sito del Napoli arriva un aggiornamento in merito alla condizione di Vlad Chiriches, centrale partenopeo infortunatosi gravemente al ginocchio durante Romania-Montenegro. "L'intervento è perfettamente riuscito - scrive il club azzurro - ed è stato eseguito dallo stesso Dottor...

Liechtenstein-Gibilterra, le formazioni ufficiali: Gubser vs Bardon

Slovacchia, Skriniar: "Il rigore? Credo che non ci fosse"

Spagna, Saul: "Con l'Inghilterra gran partita, ma piedi per terra"

Francia, Matuidi: "Contenti per la vittoria, Olanda difficile da battere"

Valencia, gli spagnoli vogliono recuperare Garay per la Juventus

Marchisio: "Non si può iniziare un nuovo capitolo rileggendo l'ultimo"

Olanda, Koeman: "Sono arrabbiato per non aver sfruttato le occasioni"

Saul ad AS: "Mi sento importante con il ruolo che ricopro"

Tottenham, sogno Frenkie de Jong: in estate sfida al Barcellona

Danimarca, guai per Bendtner: aggressione a un tassista

Benfica, a gennaio nuova offerta al Trabzonspor per Omur

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy