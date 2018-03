Germania-Spagna 1-1, Mundo Deportivo su Iniesta: "Lezione di classe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Lezione di classe". Il riferimento è alla grande prestazione di Andres Iniesta nella partita pareggiata dalla Spagna contro la Germania in amichevole. La squadra di Lopetegui esce rinforzata mentalmente dalla gara contro i Campioni del Mondo in carica e cresce l'ottimismo in vista del Mondiale in Russia.