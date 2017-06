Germania U21, Kuntz: "Godiamoci la vittoria e da domani testa all'Italia"

© foto di Andrea Losapio

Successo importante per la Germania Under 21 che questa sera ha superato i pari età della Danimarca. Al termine della sfida, il ct Stefan Kuntz ha parlato alla tv tedesca: "Nell'intervallo abbiamo discusso di un paio di cose. Non abbiamo fatto abbastanza nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto tutto quasi bene".

Selke?

"Abbiamo parlato del rigore fallito l'ultima volta, non si fa così che uno prende il pallone e tira. Adesso ha fatto un gran gol e si è visto in questa occasione come si sia liberato di un peso dell'errore della volta scorsa".

Quanto si è visto questa sera della favorita per il titolo?

"Ci sono anche altre squadre forti. Non abbiamo ancora raggiunto nulla. Vediamo se dobbiamo ragionare sul discorso di tattica, abbiamo anche diverse ammonizioni. Ora concentriamoci sull'Italia. O meglio, ci concentriamo da domani sull'Italia, ora godiamoci la vittoria".