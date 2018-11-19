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Germania, un 2018 da dimenticare: 6 sconfitte, prima volta nella storia

19.11.2018 23:57 di Michele Pavese  Twitter:    articolo letto 951 volte
© foto di Imago/Image Sport

Il 2018 è stato un vero e proprio Annus Horribilis per la Nazionale tedesca. Dopo il clamoroso flop dei Mondiali in Russia, la squadra di Joachim Löw non è riuscita a riscattarsi nella Nations League, subendo anche l'onta della retrocessione in League B con l'ultimo posto in un girone di ferro, con Francia e Olanda, senza vincere nemmeno una partita. L'anno solare si chiude con ben 6 sconfitte, per la prima volta nella storia della selezione teutonica. E c'è un ulteriore dato a rendere ancor più sorprendente questa débâcle: in tutte le partite terminate con un k.o. (Brasile, Austria, Messico, Corea, Olanda e Francia), Kroos e soci hanno sempre avuto percentuali di possesso palla superiori a quelle degli avversari.
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