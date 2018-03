Giggs sul futuro di Bale: "Ritorno in Premier? Deve restare al Real"

© foto di J.M.Colomo

La storica bandiera del Manchester United Ryan Giggs ha parlato del futuro di Gareth Bale e della possibilità che torni in Premier League proprio per vestire la maglia dei Red Devils: "Sono stato a vederlo nella partita contro il PSG e ti accorgi dell'aura intorno a un club così vincente ogni volta che scendono in campo. Quindi, penso che debba restare in Spagna. Ha già vinto tre Champions ed è la prova che sia la cosa migliore per lui. Quando giochi in un club come questo sai che sei destinato a vincere sempre qualcosa".