Girona-Barcellona potrebbe disputarsi a Miami. Il club di casa conferma

© foto di J.M.Colomo

Il Girona rende noto con un comunicato ufficiale di aver ricevuto dalla Liga una proposta per disputare il derby catalano contro il Barcellona non in casa, ma negli Stati Uniti, precisamente a Miami. Il club fa sapere di aver accettato la proposta ritenendola una possibilità di crescita non solo per il Girona ma anche per la città e il territorio. Per quel che riguarda i tifosi lo stesso Girona, congiuntamente alla Liga, sta lavorando per rimborsarli in caso la partita non dovesse giocarsi nel proprio stadio. Allo stato attuale delle cose non c'è ancora la conferma ufficiale che la partita possa davvero essere disputata in Florida.