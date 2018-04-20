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Europa

'Gladbach, Hecking: "Oggi abbiamo fatto bene ma non parliamo d'Europa"

20.04.2018 23:12 di Andrea Piras   articolo letto 347 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il netto successo sul Wolfsburg, il tecnico del Borussia Moenchengladbach Dieter Hecking ha analizzato il sala stampa: “Abbiamo visto una prestazione molto buona - riporta Kicker.de -. Siamo stati aggressivi e rapidi facendo molte cose nella maniera giusta. Non dobbiamo commettere l’errore di parlare di nuovo d’Europa”.
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