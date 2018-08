Glasgow Rangers, Gerrard apre al ritorno di McCormack

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sports il tecnico del Glasgow Rangers Steven Gerrard ha aperto al ritorno dell'attaccante Ross McCormack. Il classe '87 è in uscita dall'Aston Villa e potrebbe trasferirsi in Scozia in prestito vestendo nuovamente la maglia del club in cui è cresciuto e ha giocato, esordendo fra i professionisti, dal 2003 al 2006.