Granada, Manaj: "Qui anche grazie ai consigli di Medel e Murillo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato dall'Inter al Granada, Rey Manaj si è presentato in conferenza stampa. "I miei ex compagni Medel e Murillo mi hanno parlato benissimo di questo club. Ho firmato senza dubbi, voglio crescere insieme alla società. Non penso a obiettivi personali ma solo a dare il massimo e a fare bene qui a Granada".